Пенсионера из Ростовской области насмерть сбил водитель грузовика в Ставрополе

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

В центре Ставрополя 72-летний житель Ростовской области погиб в результате наезда малотоннажного грузовика. Происшествие случилось 14 марта около 13:00.Согласно имеющейся информации, 46-летний водитель «Хендай Эйч Ди 78» двигался по проспекту Карла Маркса. В районе Барятинского парка пожилой пенсионер решил перейти дорогу в неположенном месте, и водитель не смог вовремя остановиться, сбив его. К сожалению, медицинская помощь пришла уже слишком поздно, и старик скончался от полученных травм до приезда бригады «скорой помощи».По информации, полученной от управления ГИБДД по Ставропольскому краю, у погибшего произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Водитель «Хендай» оказался трезвым, однако за последние два года был привлечен к административной ответственности дважды.