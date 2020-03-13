Житель Ростовской области насмерть сбил пенсионера под Воронежем
Житель Ростовской области насмерть сбил 78-летнего пенсионера на воронежском участке трассы М-4 «Дон». ДТП произошло 15 марта около шести часов утра в Богучарском районе Воронежской области.
По предварительным данным, 47-летний водитель рейсового автобуса «Неоплан» направлялся в Ростов-на-Дону. Мужчина не справился с управлением и сбил 78-летнего пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, пожилой пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.