В Ростове-на-Дону водитель на «Киа Рио» насмерть сбил пенсионера

Автомобилист на иномарке насмерть сбил пенсионера в донской столице. ДТП случилось 14 августа около 13:00 на улице Вятской, 65.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 28-летний водитель на «Киа Рио» двигался от улицы 50 лет РСМ. Приближаясь к автосалону «Мерседес», он не заметил, когда дорогу начал переходить 85-летний мужчина. В итоге автомобилист наехал на пенсионера.- В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм, - добавили в ведомстве.Отметим, что пожилой мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте. В момент происшествия он находился в 200 метрах от пешеходного перехода.