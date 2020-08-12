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В Ростове-на-Дону водитель на «Киа Рио» насмерть сбил пенсионера

В Ростове-на-Дону водитель на «Киа Рио» насмерть сбил пенсионера
Автомобилист на иномарке насмерть сбил пенсионера в донской столице. ДТП случилось 14 августа около 13:00 на улице Вятской, 65.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 28-летний водитель на «Киа Рио» двигался от улицы 50 лет РСМ. Приближаясь к автосалону «Мерседес», он не заметил, когда дорогу начал переходить 85-летний мужчина. В итоге автомобилист наехал на пенсионера.

- В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм, - добавили в ведомстве.

Отметим, что пожилой мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте. В момент происшествия он находился в 200 метрах от пешеходного перехода.

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