Парень на «БМВ» устроил массовое ДТП с дорогими иномарками в Ростове: пострадала девушка



Фото: Ростов Главный



В центре Ростова-на-Дону молодой человек спровоцировал ДТП с пострадавшей. Авария произошла около 14 часов 22 января на улице Большой Садовой.



По предварительной информации, 22-летний парень на «БМВ Х6» стал перестраиваться в правый ряд и не убедился в безопасности манёвра. Он столкнулся со стоящими впереди автомобилями: «Порш», «Бентли», «Тойота Ленд Крузер 200», «Ренж Ровер» и двумя такси - «Киа Рио» и «Лифан».



- В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка «Киа», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Ей оказывают медицинскую помощь на месте ДТП. Авария спровоцировала пробку на Большой Садовой. Автомобили стоят от Будённовского до Чехова, если ехать в сторону Театральной площади, и от Кирова до Соколова, если ехать обратно.