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В ДТП с мотоциклом в Ростовской области пострадала девушка

В ДТП с мотоциклом в Ростовской области пострадала девушка
Девушка пострадала при ДТП с мотоциклом в Ростовской области. Авария произошла в Волгодонске около 20 часов 9 апреля. Возле дома № 96 улице 30 лет Побед столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Предварительно, 29-летний водитель «Деу Нексиа» не справился с управлением и столкнулся с двухколёсным «Кавасаки» под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка мотоцикла.

- С травмами девушку доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

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