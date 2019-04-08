В ДТП с мотоциклом в Ростовской области пострадала девушка



Девушка пострадала при ДТП с мотоциклом в Ростовской области. Авария произошла в Волгодонске около 20 часов 9 апреля. Возле дома № 96 улице 30 лет Побед столкнулись автомобиль и мотоцикл.



Предварительно, 29-летний водитель «Деу Нексиа» не справился с управлением и столкнулся с двухколёсным «Кавасаки» под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка мотоцикла.



- С травмами девушку доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка.