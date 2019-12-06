Массовое ДТП спровоцировало пробку в центре Ростова



Из-за массового ДТП в центре Ростова-на-Дону образовалась пробка. Инцидент произошёл 9 декабря около 8 часов на улице Большой Садовой.



По предварительной информации, в районе Ворошиловского проспекта столкнулись четыре легковых автомобиля. В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.



Транспорт перекрыл проезжую часть, и в районе места ДТП быстро образовался затор. Автомобили стоят на Ворошиловском проспекте от улицы Серафимовича до медицинского колледжа. Также пробка есть на Большой Садовой от вокзала до музыкального театра.