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Массовое ДТП спровоцировало пробку в центре Ростова

Массовое ДТП спровоцировало пробку в центре Ростова
Из-за массового ДТП в центре Ростова-на-Дону образовалась пробка. Инцидент произошёл 9 декабря около 8 часов на улице Большой Садовой.

По предварительной информации, в районе Ворошиловского проспекта столкнулись четыре легковых автомобиля. В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

Транспорт перекрыл проезжую часть, и в районе места ДТП быстро образовался затор. Автомобили стоят на Ворошиловском проспекте от улицы Серафимовича до медицинского колледжа. Также пробка есть на Большой Садовой от вокзала до музыкального театра.

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