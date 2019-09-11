Молодой человек получил травмы в ДТП в центре Ростова



Парень пострадал в результате ДТП в Ростове-на-Дону. «Шевроле» и ВАЗ столкнулись в районе дома № 32 по улице Большой Садовой. Авария произошла около 13 часов 12 сентября.



Сообщается, что водитель «Шевроле Круз», двигаясь по Садовой, решил проскочить на красный свет. Повернув налево, он врезался в «ВАЗ-21140», за рулём которого был 27-летний автомобилист.



- В результате аварии водитель ВАЗа получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Он самостоятельно обратился в больницу.



По факту происшествия проводится проверка.