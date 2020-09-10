В Ростове осудили женщину, ударившую мужа кухонным ножом

В Ростове вынесли приговор женщине, которая ударила гражданского мужа кухонным ножом. Подсудимую обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом рассказали в Ленинском районном суде 11 сентября.Согласно материалам дела, происшествие случилось 15 апреля примерно в семь часов вечера. Подсудимая Наталья Ковалёва выпивала вместе с соседками на кухне. Спустя некоторое время туда зашёл её пьяный супруг и начал кричать на всех матом. Наталья хотела успокоить разозлившегося мужчину, но в результате получила кулаком по затылку. Одна из соседок попыталась оттолкнуть пострадавшего, который продолжал избивать лежащую женщину. Тогда ростовчанка поднялась, схватила кухонный нож и ударила мужа в грудь.Как стало известно, супруги проживали в коммуналке около двух лет. Они состояли в гражданском браке. Между ними часто возникали разногласия и ссоры из-за спиртного. Кроме того выяснилось, что у Натальи Ковалёвой есть сын, который живёт с бабушкой.Суд учёл все обстоятельства преступления и назначил подсудимой наказание в виде полутора лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор вступил в силу.