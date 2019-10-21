В Ростовской области осудили женщину, ударившую сожителя ножницами в грудь



В Таганроге Ростовской области вынесли приговор женщине, ранившей сожителя ножницами. Ирина Т. получила десять месяцев ограничения свободы.



Происшествие случилось 11 июня 2019 года. Ирина и мужчина находились у себя дома. Он выпивал, и женщина несколько раз за вечер просила его остановиться, но безрезультатно. Мужчина разозлился и заявил сожительнице, что она будет жить по его правилам. Он выкрутил в доме пробки, и Ирина пошла спать.



Около 1:30 она проснулась от того, что её облили водой. Мужчина стал ругать её, кричать матом, избивать и, как рассказала Ирина, обещал порезать её на куски. Она встала с кровати, тогда он кинул в неё баскетбольный мяч, затем — пластиковый ящик, в котором лежали бытовые предметы.



Ирина на всякий случай подобрала выпавшие на пол ножницы. Женщина вышла на кухню, и мужчина перегородил ей проход. Какое-то время они ругались, и когда он неожиданно двинулся в её сторону, Ирина ударила его ножницами в грудь.



Получив травму, потерпевший лёг в кровать. Увидев, что натворила, женщина побежала к соседям и попросила их вызвать «скорую». В больнице у пострадавшего диагностировали колото-резаную рану.



Приговором Таганрогского городского суда Ирину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом при превышении пределов необходимой обороны. Ей назначили десять месяцев ограничения свободы.