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В Ростовской области женщина, ударившая ножом мужа, отделалась условным сроком

В Ростовской области женщина, ударившая ножом мужа, отделалась условным сроком
В Ростовской области условный срок получила женщина, ударившая ножом гражданского мужа. Об этом сообщили в Каменском районном суде.

Обвиняемая вместе с сожителем находились дома. Внезапно они стали ссориться, и женщина, разозлившись, схватила кухонный нож и ударила им мужчину в живот. В больнице у него диагностировали колото-резаную рану живота и другие повреждения. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Потерпевший в суде пояснил, что не имеет претензий к женщине, так как первым ударил её. Как выяснилось позже, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Каменского районного суда её приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

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