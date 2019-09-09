В Ростовской области женщина, ударившая ножом мужа, отделалась условным сроком



В Ростовской области условный срок получила женщина, ударившая ножом гражданского мужа. Об этом сообщили в Каменском районном суде.



Обвиняемая вместе с сожителем находились дома. Внезапно они стали ссориться, и женщина, разозлившись, схватила кухонный нож и ударила им мужчину в живот. В больнице у него диагностировали колото-резаную рану живота и другие повреждения. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.



Потерпевший в суде пояснил, что не имеет претензий к женщине, так как первым ударил её. Как выяснилось позже, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.



Приговором Каменского районного суда её приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.