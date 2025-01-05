Обломки БПЛА повредили имущество горожан в Неклиновском районе

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В Ростовской области обломки БПЛА повредили имущество местных жителей 5 января. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.У некоторых жителей Таганрога и села Новобессергеновка Неклиновского района пострадали жилища и автомобили. У людей разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили.К счастью, пострадавших нет. На месте работают представили спецслужб.-К счастью, раненых и возгораний на земле нет. Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь, - сообщил Юрий Слюсарь.