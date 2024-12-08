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Юрий Слюсарь сообщил о шести сбитых в Ростовской области беспилотниках

Юрий Слюсарь сообщил о шести сбитых в Ростовской области беспилотниках
Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о сбитых в Ростовской области БПЛА. Об этом он рассказал 8 декабря в своих соцсетях.

- В районе Новошахтинска уничтожены два беспилотника. Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют, - добавил врио губернатора.

Всего за ночь в донском регионе были уничтожены шесть беспилотников. Средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку в донском регионе.
Фото: Rostov.ru
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