Над Ростовской областью сбили 23 беспилотника минувшей ночью
Над Ростовской областью сбили 23 беспилотника минувшей ночью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По информации от ведомства, в течение одной ночи были ликвидированы 105 беспилотных летательных аппаратов в различных регионах РФ.
Как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона, системы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов в 8 районах области.
По предварительной информации, обошлось без жертв.