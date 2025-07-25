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Над Ростовской областью сбили 23 беспилотника минувшей ночью

Над Ростовской областью сбили 23 беспилотника минувшей ночью
Над Ростовской областью сбили 23 беспилотника минувшей ночью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По информации от ведомства, в течение одной ночи были ликвидированы 105 беспилотных летательных аппаратов в различных регионах РФ.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона, системы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов в 8 районах области.

По предварительной информации, обошлось без жертв.
Фото: соцсети
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