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Ночью 13 июня над Азовским морем сбили беспилотники

Ночью 13 июня над Азовским морем сбили беспилотники
Над акваторией Азовского моря в ночь на 13 июня уничтожили беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО за ночь сбили 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Дондей
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