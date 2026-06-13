Ночью 13 июня над Азовским морем сбили беспилотники

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Над акваторией Азовского моря в ночь на 13 июня уничтожили беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, дежурные средства ПВО за ночь сбили 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Дроны перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.