Ночью 23 мая над Азовским морем сбили беспилотники

В ночь на 23 мая над акваторией Азовского моря перехватили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.Воздушную атаку дежурные силы ПВО отражали с 20:00 до 7:00. Всего за ночь над регионами страны уничтожили 348 беспилотников самолетного типа.Дроны зафиксировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.