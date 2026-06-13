Над Ростовской областью и еще 13 регионами России сбили беспилотники

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Над Ростовской областью и еще 13 регионами России уничтожили беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Силы противовоздушной обороны работали в течение ночи 13 июня. За это время над страной перехватили 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.Кроме того, беспилотники перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.