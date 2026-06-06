Над Азовским морем ночью 6 июня отразили атаку БПЛА
Над акваторией Азовского моря ночью 6 июня отразили атаку беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего за ночь были перехвачены 376 БПЛА самолетного типа.
Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Также беспилотники сбили над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Абхазия и акваториями Азовского и Черного морей.