В Ростовской области из-за пожаров 27 апреля эвакуировали семь человек

Фото: ГУ МЧС РО

В течение последних суток в Ростовской области сотрудники пожарной службы эвакуировали из горящих зданий семь человек. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС.Первый случай зарегистрирован 27 апреля в Ростове, на улице Города Волос. О возгорании сообщила хозяйка квартиры. Установлено, что причиной пожара стало падение свечи, вызвавшее воспламенение предметов быта. Огонь моментально охватил пространство. К приезду пожарных бригад площадь пожара достигла 15 квадратных метров.В тушении участвовали 20 сотрудников МЧС и пять единиц специальной техники. Спасатели вывели пять человек из многоквартирного дома. По информации ГУ МЧС, в результате данного инцидента никто не пострадал.Второй случай произошел в хуторе Крюков Константиновского района. Там, также 27 апреля, произошло возгорание в подвале частного дома на улице Школьной. Заметив запах дыма, владельцы вызвали пожарных. Из-за высокой концентрации дыма спасателям пришлось эвакуировать двух жильцов из соседнего дома.Шесть пожарных при помощи двух машин ликвидировали пламя, охватившее 60 квадратных метров. Причиной возгорания стало короткое замыкание в морозильнике, расположенном в подвальном помещении.