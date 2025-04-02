В Ростове из-за неисправного холодильника загорелась квартира
В жилом доме Ростова-на-Дону произошел пожар, причиной которого стал неисправный холодильник. Инцидент случился 31 марта на улице Нансена.
Около восьми часов вечера на шестом этаже многоквартирного здания вспыхнул огонь. Жильцы почувствовали резкий запах дыма и вышли в коридор, где обнаружили, что горит соседняя квартира.
На место чрезвычайной ситуации прибыли 12 пожарных на трех машинах. Спасатели оперативно эвакуировали 11 человек, проживающих в доме. Возгорание, охватившее шесть квадратных метров, было ликвидировано к 20:16.
По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Короткое замыкание в холодильнике привело к мгновенному возгоранию бытового прибора.
Помещение, где находился холодильник, выгорело практически полностью.