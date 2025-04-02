В Ростове из-за неисправного холодильника загорелась квартира

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В жилом доме Ростова-на-Дону произошел пожар, причиной которого стал неисправный холодильник. Инцидент случился 31 марта на улице Нансена.Около восьми часов вечера на шестом этаже многоквартирного здания вспыхнул огонь. Жильцы почувствовали резкий запах дыма и вышли в коридор, где обнаружили, что горит соседняя квартира.На место чрезвычайной ситуации прибыли 12 пожарных на трех машинах. Спасатели оперативно эвакуировали 11 человек, проживающих в доме. Возгорание, охватившее шесть квадратных метров, было ликвидировано к 20:16.По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Короткое замыкание в холодильнике привело к мгновенному возгоранию бытового прибора.Помещение, где находился холодильник, выгорело практически полностью.