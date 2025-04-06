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Над Ростовской областью ночью 6 апреля сбили 8 беспилотников

Над Ростовской областью ночью 6 апреля сбили 8 беспилотников

Согласно информации от Министерства обороны РФ, над территорией Ростовской области были сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов.

В течение минувшей ночи, как заявили в ведомстве, в различных российских регионах было успешно перехвачено и ликвидировано в общей сложности одиннадцать дронов.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь, информировал об отражении атаки, которая затронула семь районов области.

Глава региона конкретизировал, что уничтожение БПЛА произошло в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, а также в Октябрьском сельском районах.
Фото: Donday
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