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Над Ростовской областью отразили атаку беспилотников

Над Ростовской областью отразили атаку беспилотников

В ночь на 6 апреля в Ростовской области была успешно пресечена попытка атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал врио губернатора Юрий Слюсарь в своем официальном телеграм-канале.

-Дроны были ликвидированы над территорией Ростова-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском районах области, - уточнил глава. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время оперативные службы проводят проверку сведений о возможном падении обломков сбитых БПЛА на административное здание и хозяйственные постройки, расположенные в Пролетарском районе Ростова.
Фото: Donday
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