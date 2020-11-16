В Ростовской области 25-летний парень забил до смерти собутыльника

В Ростовской области задержали 25-летнего парня, подозреваемого в избиении до смерти собутыльника. Происшествие случилось 17 ноября в Новокадамово Октябрьского района.В день трагедии мужчины напились и разругались. В ходе конфликта подозреваемый набросился на своего 31-летнего приятеля с кулаками. Он нанес ему множество ударов руками и ногами по телу и голове. От полученных травм мужчина скончался спустя какое-то время. Подозреваемого задержали.- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.