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В Ростовской области мужчина забил до смерти знакомого

В Ростовской области мужчина забил до смерти знакомого
В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом 11 ноября сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, трагедия случилась 9 ноября. Выпивший 35-летний мужчина находился со знакомым на одной из улиц поселка Горняцкого Белокалитвинского района. В какой-то момент между ними произошла ссора. Когда криков стало недостаточно, подозреваемый начал бить оппонента кулаками в область головы. От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

- Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

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