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На выпускных в Ростове усилят меры безопасности

На выпускных в Ростове усилят меры безопасности
На школьных выпускных в Ростове усилят охрану. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своих социальных сетях.

Торжественное вручение аттестатов для 11-х классов пройдет 27 июня. Для выпускников 9-х классов праздничные мероприятия состоятся 1 июля. Кроме того, 30 июня в Ростовском театре имени Горького проведут церемонию для лучших выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» 1-й степени.

Для безопасности участников на мероприятиях будут работать сотрудники охранных организаций и органов внутренних дел. Также организуют дежурство администраторов, педагогов, представителей советов отцов и родительских комитетов.

- Все участники церемоний пройдут инструктажи по технике безопасности, - добавил чиновник.
Фото: Александр Скрябин
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