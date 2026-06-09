На выпускных в Ростове усилят меры безопасности

- Все участники церемоний пройдут инструктажи по технике безопасности, - добавил чиновник.

Фото: Александр Скрябин

На школьных выпускных в Ростове усилят охрану. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своих социальных сетях.Торжественное вручение аттестатов для 11-х классов пройдет 27 июня. Для выпускников 9-х классов праздничные мероприятия состоятся 1 июля. Кроме того, 30 июня в Ростовском театре имени Горького проведут церемонию для лучших выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» 1-й степени.Для безопасности участников на мероприятиях будут работать сотрудники охранных организаций и органов внутренних дел. Также организуют дежурство администраторов, педагогов, представителей советов отцов и родительских комитетов.