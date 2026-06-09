Стали известны даты вручения аттестатов выпускникам Ростова

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове назвали даты выпускных для учеников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих социальных сетях.Девятиклассникам аттестаты торжественно вручат 1 июля. Предварительно, документы государственного образца получат более 13 тысяч выпускников. Около 1,5 тысячи из них рассчитывают на аттестаты особого образца.Выпускники 11-х классов получат аттестаты 27 июня. По предварительным данным, документы об образовании вручат более 5,5 тысячи школьников. Более тысячи ребят претендуют на аттестаты особого образца и медали 1-й и 2-й степеней.Кроме того, 30 июня в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького пройдет городское мероприятие для лучших выпускников. На нем будут чествовать ребят, получивших медали «За особые успехи в учении» 1-й степени.Отдельное внимание во время торжеств уделят безопасности. К обеспечению порядка привлекут сотрудников охранных организаций и полиции. Также дежурить будут администраторы, педагоги, представители советов отцов и родительских комитетов.