В период проведения ОГЭ и ЕГЭ в Ростовской области усилят меры безопасности

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В Ростовской области усилят меры безопасности в период проведения экзаменационной кампании. Об этом информируют в региональном правительстве.В 2025 году государственную итоговою аттестацию проходят 45761 выпускников 9-х классов и 16 989 выпускников 11-х классов (из них 15 805 – выпускники этого года). Сдачу экзаменов 9-классники начнут с 21 мая по 2 июля. Экзамены для 11-классников начнутся 23 мая и завершатся 4 июля. Пересдачи для одного предмета организуют 3 и 4 июля.В регионе в основной период откроют 437 пунктов проведения экзаменов для выпускников 9-х классов и 156 пунктов для выпускников 11-х.В этот период в регионе усилят меры безопасности. Все пункты оснастят стационарными и переносными металлодетекторами, средствами подавления сигналов подвижной связи, системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Это касается и охраны общественного порядка и медсопровождения.