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Александр Скрябин вручил выпускникам Ростова медали за успехи в учебе

Александр Скрябин вручил выпускникам Ростова медали за успехи в учебе
В Ростове состоялось торжественное вручение аттестатов и награждение выпускников гимназии ДГТУ медалями за достижения в учебе. Глава города Александр Скрябин обратился к выпускникам с торжественной речью, отметив их успехи и пожелав им дальнейших достижений.

- В гимназии ДГТУ вручил аттестаты о среднем общем образовании 52 выпускникам 11-х классов. Из них более 20 ребят завершили учебу с отличием и были награждены медалями «За особые успехи в учении», - отметил глава города.- Эти ребята – не просто отличники. Они спортсмены, победители и призеры творческих конкурсов, исследователи и лидеры общественных движений.

Выпускной вечер стал настоящим торжеством, наполненным радостью и весельем. Этот день запомнится каждому из выпускников на всю жизнь. Они получили свои долгожданные аттестаты и медали, а также услышали тёплые слова от своих учителей и родителей. Это событие стало важным этапом в их жизни, символизируя новые перспективы и возможности для будущих успехов.

Завершилось торжество выступлением творческих коллективов Ростова-на-Дону.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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