В страшной аварии на М-4 «Дон» в Ростовской области пострадала 19-летняя девушка

Фото: Госавтоинспекция Ро

В результате аварии на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области травмы получила 19-летняя девушка. Происшествие случилось 27 января около 21:48 в Каменском районе.По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» пытался выполнить поворот налево, не убедившись в безопасности своего маневра. В этот момент по трассе двигался 51-летний мужчина на автомобиле «Хендай Акцент». В результате столкновения, произошедшего на высокой скорости, автомобили получили серьезные повреждения.Как сообщает Управление Госавтоинспекции Ростовской области, в данном инциденте пострадала 19-летняя пассажирка «ВАЗ-21120». С различными травмами ее доставили в ближайшую больницу для необходимой медицинской помощи.