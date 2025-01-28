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В страшной аварии на М-4 «Дон» в Ростовской области пострадала 19-летняя девушка

В результате аварии на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области травмы получила 19-летняя девушка. Происшествие случилось 27 января около 21:48 в Каменском районе.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» пытался выполнить поворот налево, не убедившись в безопасности своего маневра. В этот момент по трассе двигался 51-летний мужчина на автомобиле «Хендай Акцент». В результате столкновения, произошедшего на высокой скорости, автомобили получили серьезные повреждения.

Как сообщает Управление Госавтоинспекции Ростовской области, в данном инциденте пострадала 19-летняя пассажирка «ВАЗ-21120». С различными травмами ее доставили в ближайшую больницу для необходимой медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция Ро
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