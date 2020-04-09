На трассе в Ростовской области во время движения загорелся автобус с рабочими

В Ростовской области на трассе воспламенился автобус с пассажирами. ЧП произошло под Шахтами в районе посёлка Новая Соколовка 10 апреля.По предварительной информации, автобус перевозил сотрудников рыбокомбината «Донской». Во время поездки транспортное средство загорелось.Водитель сразу же остановил автобус. Пассажиры быстро покинули салон. В результате происшествия никто не пострадал. Однако за считанные минуты пламя полностью охватило автобус. В итоге он полностью выгорел.Причина пожара в настоящее время причина возгорания устанавливается.