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На трассе в Ростовской области во время движения загорелся автобус с рабочими

На трассе в Ростовской области во время движения загорелся автобус с рабочими
В Ростовской области на трассе воспламенился автобус с пассажирами. ЧП произошло под Шахтами в районе посёлка Новая Соколовка 10 апреля.

По предварительной информации, автобус перевозил сотрудников рыбокомбината «Донской». Во время поездки транспортное средство загорелось.

Водитель сразу же остановил автобус. Пассажиры быстро покинули салон. В результате происшествия никто не пострадал. Однако за считанные минуты пламя полностью охватило автобус. В итоге он полностью выгорел.

Причина пожара в настоящее время причина возгорания устанавливается.

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