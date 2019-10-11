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В центре Ростова во время движения загорелся автобус

В центре Ростова во время движения загорелся автобус
Во время движения в центре Ростова загорелся автобус. В момент ЧП в салоне находились пассажиры.

Происшествие случилось в автобусе, следовавшем по маршруту № 67-А мкр. Левенцовский - Сельмаш. В районе пересечения улицы Красноармейской и проспекта Кировского из-под заднего правого колеса пошёл дым. Водитель остановил автобус на дороге. Пассажиры быстро покинули салон.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель самостоятельно устранил возгорание. Помощь спасателей не потребовалась. Причина возгорания устанавливается.

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