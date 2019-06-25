В Ростовской области во время движения загорелся автобус с пассажирами



В городе Шахты во время движения вспыхнул автобус с пассажирами. ЧП произошло около половины третьего дня 27 июня.



Общественный транспорт двигался по улице Дачной. В момент происшествия в ПАЗе находились 11 человек.

- На месте возгорания работали две единицы техники и семь спасателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Пассажиры и водитель вовремя успели покинуть транспортное средство. Причина пожара сейчас устанавливается специалистами.



