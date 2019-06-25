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В Ростовской области во время движения загорелся автобус с пассажирами

В Ростовской области во время движения загорелся автобус с пассажирами
В городе Шахты во время движения вспыхнул автобус с пассажирами. ЧП произошло около половины третьего дня 27 июня.

Общественный транспорт двигался по улице Дачной. В момент происшествия в ПАЗе находились 11 человек.
- На месте возгорания работали две единицы техники и семь спасателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Пассажиры и водитель вовремя успели покинуть транспортное средство. Причина пожара сейчас устанавливается специалистами.

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