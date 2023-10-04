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На трассе в Ростовской области столкнулись четыре фуры: есть пострадавший

На трассе в Ростовской области столкнулись четыре фуры: есть пострадавший
На трассе в Ростовской области случилось массовое ДТП с пострадавшим. Авария произошла около 21 часа 3 октября в Красносулинском районе.

В тот вечер водитель «МАНа» двигался по федеральной трассе М-4 «Дон». Когда он проезжал 976-й километр (поворот на хутор Малая Гнилуша), то не справился с управлением. Грузовик на скорости врезался в КамАЗ, который стоял на обочине.

Затем «МАН» вынесло на встречную полосу. Там фура влетела в «Вольво» и «Мерседес Актрос». Последний от удара завалился на бок. Из фур посыпался груз на дорогу.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадал мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса». Водителя тягача с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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