На трассе в Ростовской области столкнулись четыре фуры: есть пострадавший

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области случилось массовое ДТП с пострадавшим. Авария произошла около 21 часа 3 октября в Красносулинском районе.В тот вечер водитель «МАНа» двигался по федеральной трассе М-4 «Дон». Когда он проезжал 976-й километр (поворот на хутор Малая Гнилуша), то не справился с управлением. Грузовик на скорости врезался в КамАЗ, который стоял на обочине.Затем «МАН» вынесло на встречную полосу. Там фура влетела в «Вольво» и «Мерседес Актрос». Последний от удара завалился на бок. Из фур посыпался груз на дорогу.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадал мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса». Водителя тягача с травмами доставили в больницу.