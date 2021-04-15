Водитель фуры устроил массовое ДТП с грузовиками на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области водитель фуры устроил смертельное ДТП. Авария произошла вечером 17 апреля в Павловском районе.По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем фуры марки «Мерседес-Бенц Актрос» ехал из Ростова в Москву. В пути он не успел остановиться перед дорожными работами и врезался в грузовики КамАЗ и «Вольво», стоящими в районе проведения работ. Протаранив авто, он сбил 47-летнего рабочего и вылетел в кювет.В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что пешеход скончался на месте от полученных травм. Водители «Мерседеса» и КамАЗа были доставлены в больницу. Кроме того, грузовые машины получили серьезные механические повреждения.