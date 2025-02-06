На трассе в Ростовской области на полном ходу столкнулись две легковушки

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В Ростовской области вблизи Волгодонска произошло столкновение двух легковых авто. Авария случилась 4 февраля в Зимовниковском районе.Около 19:30 на трассе Волгодонск – Зимовники 34-летний водитель «ВАЗ-21120» и 47-летний владелец «ВАЗ-21070» двигались навстречу друг другу. Оба водителя не смогли сохранить необходимый боковой интервал, что привело к столкновению на высокой скорости.После удара автомобили были выброшены в кювет. Оба транспортных средства получили значительные повреждения: лобовые стёкла разбиты, передние части машины сильно смяты, а боковые двери деформированы.Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией Ростовской области, в результате инцидента никто не пострадал.