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На трассе в Ростовской области на полном ходу столкнулись две легковушки

На трассе в Ростовской области на полном ходу столкнулись две легковушки

В Ростовской области вблизи Волгодонска произошло столкновение двух легковых авто. Авария случилась 4 февраля в Зимовниковском районе.

Около 19:30 на трассе Волгодонск – Зимовники 34-летний водитель «ВАЗ-21120» и 47-летний владелец «ВАЗ-21070» двигались навстречу друг другу. Оба водителя не смогли сохранить необходимый боковой интервал, что привело к столкновению на высокой скорости.

После удара автомобили были выброшены в кювет. Оба транспортных средства получили значительные повреждения: лобовые стёкла разбиты, передние части машины сильно смяты, а боковые двери деформированы.

Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией Ростовской области, в результате инцидента никто не пострадал.
Фото: соцсети
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