Серьезная авария произошла на трассе в Ростовской области

Фото: Соцсети

В Ростовской области, неподалеку от Таганрога, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Свидетели разместили видеозапись этого инцидента в социальных сетях.Серьезная авария зафиксирована 22 января днем на трассе, соединяющей Таганрог и Комаровку. Судя по показаниям очевидцев, столкнулись автомобили марки «Лада» и «Мерседес». Вероятнее всего, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию и на высокой скорости врезался в другую машину.По сведениям Госавтоинспекции Ростовской области, в результате столкновения никто не пострадал. Тем не менее оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. Автомобили находятся в весьма плохом состоянии.Капот «Лады» был сильно поврежден, фары разбиты, а боковые стекла пострадали. У «Мерседеса» не хватает заднего бампера, кузов выдержал значительные вмятины, а задние фонари также были разбиты.