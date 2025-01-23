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Серьезная авария произошла на трассе в Ростовской области

Серьезная авария произошла на трассе в Ростовской области

В Ростовской области, неподалеку от Таганрога, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Свидетели разместили видеозапись этого инцидента в социальных сетях.

Серьезная авария зафиксирована 22 января днем на трассе, соединяющей Таганрог и Комаровку. Судя по показаниям очевидцев, столкнулись автомобили марки «Лада» и «Мерседес». Вероятнее всего, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию и на высокой скорости врезался в другую машину.

По сведениям Госавтоинспекции Ростовской области, в результате столкновения никто не пострадал. Тем не менее оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. Автомобили находятся в весьма плохом состоянии.

Капот «Лады» был сильно поврежден, фары разбиты, а боковые стекла пострадали. У «Мерседеса» не хватает заднего бампера, кузов выдержал значительные вмятины, а задние фонари также были разбиты.
Фото: Соцсети
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