На трассе М-4 «Дон» водитель «десятки» пострадал, врезавшись в грузовик

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось в Красносулинском районе 15 января.Около 15:00 мужчина за рулем «ВАЗ-2110» двигался по автодороге М-4 «Дон». В районе хутора Грачева он не справился с управлением и врезался в «МАН», остановившийся из-за поломки. Легковушка буквально влетела под грузовик. Оба транспорта получили повреждения, но больше досталось «десятке». Капот авто буквально разворотило.— В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «Лады», — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Его с травмами доставили в больницу.