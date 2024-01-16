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На трассе М-4 «Дон» водитель «десятки» пострадал, врезавшись в грузовик

На трассе М-4 «Дон» водитель «десятки» пострадал, врезавшись в грузовик
На трассе в Ростовской области произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось в Красносулинском районе 15 января.

Около 15:00 мужчина за рулем «ВАЗ-2110» двигался по автодороге М-4 «Дон». В районе хутора Грачева он не справился с управлением и врезался в «МАН», остановившийся из-за поломки. Легковушка буквально влетела под грузовик. Оба транспорта получили повреждения, но больше досталось «десятке». Капот авто буквально разворотило.

— В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «Лады», — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Его с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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