На трассе в Ростовской области «ГАЗель» врезалась в грузовик: пострадал водитель

На трассе в Ростовской области произошло столкновение «ГАЗели» и грузовика. ДТП случилось в ночь на 24 августа в Аксайском районе.За рулем автомобиля марки «ГАЗ-2834» находился 25-летний водитель. Он двигался по автодороге М-4 «Дон». Неподалеку от 850-го километра он, видимо, не рассчитал расстояние и на высокой скорости влетел в «МАЗ-6501С9», которым управлял 43-летний мужчина. Удар был настолько сильный, что водитель «ГАЗели» вылетел из салона авто на дорогу.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 25-летнего парня с различными травмами доставили в городскую больницу.