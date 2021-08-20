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На трассе в Ростовской области «ГАЗель» врезалась в грузовик: пострадал водитель

На трассе в Ростовской области «ГАЗель» врезалась в грузовик: пострадал водитель

На трассе в Ростовской области произошло столкновение «ГАЗели» и грузовика. ДТП случилось в ночь на 24 августа в Аксайском районе.

За рулем автомобиля марки «ГАЗ-2834» находился 25-летний водитель. Он двигался по автодороге М-4 «Дон». Неподалеку от 850-го километра он, видимо, не рассчитал расстояние и на высокой скорости влетел в «МАЗ-6501С9», которым управлял 43-летний мужчина. Удар был настолько сильный, что водитель «ГАЗели» вылетел из салона авто на дорогу.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 25-летнего парня с различными травмами доставили в городскую больницу.

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