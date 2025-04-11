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Водитель погиб за рулем иномарки, которая врезалась в припаркованную машину

Водитель погиб за рулем иномарки, которая врезалась в припаркованную машинуВ Ростовской области дорожно-транспортное происшествие привело к гибели водителя легкового автомобиля. Трагический инцидент произошел 11 апреля в городе Батайске.

По информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, примерно в 11 часов 10 минут утра возле дома № 55 по улице Кирова 67-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, потерял контроль над транспортным средством, что привело к заносу. Автомобиль на высокой скорости столкнулся с припаркованным автомобилем Toyota Corolla.

Исходя из имеющихся фотоматериалов, видно, что Volkswagen получил значительные повреждения: бампер оторван, а обломки автомобиля разбросаны по проезжей части.

В результате столкновения водитель Volkswagen, которому было 67 лет, скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Фото: DonDay
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