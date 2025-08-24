В Ростове нашли живым пропавшего без вести 15-летнего подростка
В Ростове нашли живым пропавшего подростка. О местонахождении 15-летнего Александр Ч. ничего не было известно более суток.
Когда мальчик поздно вечером 21 августа не вернулся, родители начали ему звонить. Школьник не поднимал трубку, тогда родственники начали беспокоиться и написали заявление в полицию.
На следующий день вечером подростка нашли. Как уточнили в ГУ МВД по региону, мальчик просто пошел гулять и не предупредил родителей.
Полицейские установили, что никаких противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось.
В отношении матери был составлен административный протокол за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей.