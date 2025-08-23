После пожара в Новошахтинске на предприятии ядовитых веществ в воздухе не обнаружили в третий раз

Фото: МЧС РО

После инцидента с возгоранием на новошахтинском предприятии областное отделение Роспотребнадзора в третий раз провело анализ проб воздуха. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко 23 августа.Как отметил Бондаренко, воздушные пробы были взяты вблизи жилых зданий на улице Можайского.Утром результаты анализов были в допустимых пределах. Однако к вечеру, при изменении направления ветра, обстановка может ухудшиться.Сотрудники служб экстренного реагирования все еще ликвидируют пожар на новошахтинском объекте. Положение остается непростым.Напомним, что причиной пожара стала атака беспилотного летательного аппарата в ночь на 21 августа. Для тушения вчера, 22 августа, привлекалось 18 пожарных машин. В процессе борьбы с огнем жители близлежащего города Красный Сулин остались без водоснабжения. Воду в город обещают дать к 20:00.