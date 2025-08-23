Фото: ФК Ростов

ФК "Ростов" на выезде вырвал ничью а матче с "Локомотивом". Игра прошла 23 августа в рамках РПЛ на стадионе в Москве.В первом тайме футболисты московского клуба забили соперникам 2 гола. Травмы получили игроки обеих команд В том числе ростовчанина Ивана Комарова заменили не поле.Второй тайм прошел для "Ростова" максимально удачно. Футболисты сравняли счет. Позже еще один гол забили игроки "Локомотива", тут же ростовчане отыгрались вновь.Матч завершился со счетом 3:3."Ростов" находится в зоне стыковых матчей в турнирной таблице на 14-м месте.