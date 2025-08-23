Фото: Дондей

После атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются 46 поездов. Информирует РЖД.В результате падения дрона в районе станции Сергеевка была повреждена контактная сеть. Движение составов приостановили. Вскоре поезда начали движение. Но некоторые шли в пути с задержкой.В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 введены в график по данным на 23 августа.Движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объёме, отмены рейсов не допущено. Сотрудники железной дороги оказывают помощь пассажирам.