После атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются 46 поездов
После атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются 46 поездов. Информирует РЖД.

В результате падения дрона в районе станции Сергеевка была повреждена контактная сеть. Движение составов приостановили. Вскоре поезда начали движение. Но некоторые шли в пути с задержкой.

В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 введены в график по данным на 23 августа.

Движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объёме, отмены рейсов не допущено. Сотрудники железной дороги оказывают помощь пассажирам.
