В Ростовской области за прошедшие сутки было потушено свыше 40 пожаров
В Ростовской области за прошедшие сутки было зафиксировано и потушено свыше 40 пожаров, о чем информирует региональное управление МЧС.
Согласно информации, предоставленной ведомством, 22 августа зафиксировано 12 пожаров, вызванных деятельностью человека, а также 30 случаев горения сухой травы и растительности.
Для устранения последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 508 сотрудников МЧС и 127 единиц спецтехники. Помимо этого, специалисты оказывали помощь в ликвидации последствий 4 автомобильных аварий.