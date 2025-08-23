Новости
В Ростовской области за прошедшие сутки было потушено свыше 40 пожаров

В Ростовской области за прошедшие сутки было зафиксировано и потушено свыше 40 пожаров, о чем информирует региональное управление МЧС.

Согласно информации, предоставленной ведомством, 22 августа зафиксировано 12 пожаров, вызванных деятельностью человека, а также 30 случаев горения сухой травы и растительности.

Для устранения последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 508 сотрудников МЧС и 127 единиц спецтехники. Помимо этого, специалисты оказывали помощь в ликвидации последствий 4 автомобильных аварий.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
