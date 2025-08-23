В Ростовской области в ДТП погиб водитель легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в результате дорожного инцидента, где столкнулись два легковых автомобиля, погиб человек. Трагедия произошла в Новочеркасске, а именно – на улице Клещева, 22 августа.По предварительны данным, водитель одного из автомобилей совершил столкновение с машиной марки "Лада Ларгус". Затем последовало столкновение с торговым ларьком.Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Рено" скончался в медицинском учреждении из-за полученных повреждений.