Фото: соцсети Станислав Марченко

В Ростове-на-Дону насчитывается 227 аварийных домов, требующих расселения, проинформировал замглавы города по вопросам ЖКХ Станислав Марченко.После встречи с жильцами аварийного дома на улице Казахской, 93 Марченко озвучил цифру, сколько в донской столице насчитывается аварийного жилья, требующего расселения.Власти Ростова предлагают жильцам ветхого жилья переселиться в маневренный фонд. Однако большинство ростовчан не хотят покидать свои обжитые квартиры и переселяться в другие.Одна из громких историй с аварийным жильем произошла в начале 2024 года. Когда обрушился первый подъезд в пятиэтажном доме на улице Нариманова, 72/3. К счастью, жильцов вовремя успели эвакуировать, никто не пострадал. Однако некоторые жильцы до сих пор судятся за компенсационные выплаты. Дом по-прежнему не снесен и огражден забором.