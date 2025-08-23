При господдержке в Ростовской области развивается импортозамещающее производство

Фото: правительство РО

С рабочим визитом Ростовскую область посетил первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. Вместе с врио губернатора Юрием Слюсарем он побывал на предприятии «Атлантис-Пак» в Ростове-на-Дону.«Атлантис-Пак» поэтапно реализует крупный инвестпроект по производству барьерной пленки для пищевой продукции. Помимо полимерной упаковки, предприятие выпускает полиамидную колбасную оболочку, пакеты и этикетки, без которых сегодня не обходится пищевое производство. Еще недавно значительная доля такой продукции поставлялась из-за рубежа. Теперь импорт успешно замещает донское предприятие.Ознакомившись с работой предприятия, Денис Мантуров и Юрий Слюсарь обсудили с руководством компании вопросы расширения производства. Первый заместитель председателя Правительства РФ высоко оценил работу предприятия.«Надо поддержать. Это стабильное современное и высокотехнологичное производство. Продукция востребована. Реализовать проект развития компании уже помогла государственная поддержка, в том числе через механизмы Фонда развития промышленности. Планы впереди большие. Будем помогать их выполнять», - добавил врио губернатора Юрий Слюсарь.За 2024 год объем производства на «Атлантис-Пак» вырос на 11%, за первое полугодие текущего года - еще на столько же. С января по июнь этого года отгружено продукции почти на 8 млрд рублей. Это говорит о том, что продукция востребована.Последовательно реализовать производственные планы предприятию позволяет государственная поддержка. Фонд развития промышленности предоставил компании льготные займы на общую сумму 1,3 млрд рублей.На третьем этапе реализации проекта намечено развертывание двух современных линий для выпуска многослойной защитной пленки для пищевой промышленности, общей производительностью 6,3 тыс. тонн в год. Предусматривается увеличение объемов выпуска газопроницаемых полимерных оболочек, используемых в изготовлении колбас, а также материалов для упаковки товаров с коротким сроком годности.С целью оказания содействия российским предприятиям Денис Мантуров дал указание Министерству промышленности и торговли РФ рассмотреть возможность введения таможенных пошлин на импорт аналогичных товаров, поступающих из государств, проводящих недружественную политику.