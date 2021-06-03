На Дону задержали женщину, обокравшую ювелирный магазин на 40 тысяч рублей

На таможенном пункте в Ростовской области задержали 44-летнюю женщину, укравшую ювелирные украшения. Об этом стало известно 4 июня.Происшествие случилось 27 января в городе Пензе. Женщина пришла в ювелирный салон. Она попросила продавца показать ей золотую цепь и рассчитать стоимость изделия. Убедившись, что на нее никто не смотрит, злоумышленница ушла с цепочкой из магазина. Как выяснилось, его стоимость составляла 40 тысяч рублей.Сотрудники ювелирного салона написали заявление в полицию. По видеозаписям, которые предоставил магазин, полиция вычислила воровку и объявила в федеральный розыск.Через несколько месяцев, 28 мая, подозреваемую задержали на таможне в Ростовской области, когда та пыталась пересечь границу с ДНР в селе Авило-Успенка. Женщина призналась в совершении преступления, однако вернуть украденное уже было невозможно, - цепочку она продала в Ростове.Как сообщили в УМВД по Пензенской области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.