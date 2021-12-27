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На Дону водитель снегоуборочной машины вылетел в кювет, пытаясь избежать ДТП

На Дону водитель снегоуборочной машины вылетел в кювет, пытаясь избежать ДТП

В Ростовской области водитель снегоуборочной машины пытался избежать аварии и застрял на обочине. ЧП случилось днем 29 декабря на дороге между станицей Тацинской и поселком Жирнов.

По предварительным данным, водитель на снегоуборщике расчищал дорогу по маршруту Тацинская - Жирнов. С его слов, ему навстречу выехала легковушка. Чтобы избежать столкновения, он съехал в кювет и застрял. Из снежной ловушки тяжеловесную технику доставали автокран и эвакуатор. Водитель не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Из-за непогоды на дорогах Ростовской области стало очень опасно. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, соблюдать дистанцию и допустимую скорость. Кроме того, перед поездкой следует проверить исправность противотуманок на автомобиле.

В любой экстренной ситуации нужно звонить на бесплатный номер: 112.
Фото: yandex.ru
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