Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону грузовик съехал в кювет и перевернулся: водитель пострадал

На Дону грузовик съехал в кювет и перевернулся: водитель пострадал
На трассе в Ростовской области грузовик съехал в кювет и перевернулся. Авария случилась 22 июля на трассе М-4 «Дон» на 848-м километре.

По данным пресс-службы ГКУ РО «РО ПСС», в Миллеровском районе 75-летний водитель на «ИЖ-Ода», пытаясь избежать ДТП на трассе, съехал в кювет и перевернулся. Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумулятор автомобиля и вытащили водителя, которого зажало в «перевертыше».

- Водитель грузовика получил травмы, - сообщили в ведомстве. - Пожилому шоферу была оказана медицинская помощь.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.