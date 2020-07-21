На Дону грузовик съехал в кювет и перевернулся: водитель пострадал

На трассе в Ростовской области грузовик съехал в кювет и перевернулся. Авария случилась 22 июля на трассе М-4 «Дон» на 848-м километре.По данным пресс-службы ГКУ РО «РО ПСС», в Миллеровском районе 75-летний водитель на «ИЖ-Ода», пытаясь избежать ДТП на трассе, съехал в кювет и перевернулся. Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумулятор автомобиля и вытащили водителя, которого зажало в «перевертыше».- Водитель грузовика получил травмы, - сообщили в ведомстве. - Пожилому шоферу была оказана медицинская помощь.