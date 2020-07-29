На Дону водитель мотоцикла пострадал в столкновении с «ГАЗелью»

Авария с участием грузовика и мотоцикла произошла в донском регионе. Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 июля около 14:00 в Белокалитвинском районе.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, водитель мотоцикла «Сузуки» маневрировал на 291-м километре автодороги А-260. В этот момент по проезжей части двигалась «ГАЗель». В итоге двухколесный транспорт врезался в грузовик. На отечественном авто остались заметные вмятины, а мотоцикл отбросило на несколько метров.