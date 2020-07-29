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На Дону водитель мотоцикла пострадал в столкновении с «ГАЗелью»

На Дону водитель мотоцикла пострадал в столкновении с «ГАЗелью»
Авария с участием грузовика и мотоцикла произошла в донском регионе. Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 июля около 14:00 в Белокалитвинском районе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, водитель мотоцикла «Сузуки» маневрировал на 291-м километре автодороги А-260. В этот момент по проезжей части двигалась «ГАЗель». В итоге двухколесный транспорт врезался в грузовик. На отечественном авто остались заметные вмятины, а мотоцикл отбросило на несколько метров.

- В результате ДТП травмы получил 32-летний мотоциклист, - добавили в ведомстве. - Мужчину доставили в ЦРБ Белокалитвинского района.

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